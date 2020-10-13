МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Предложенный Банком России лимит на сумму покупок цифровых финансовых активов (ЦФА) ограничит число россиян, которые смогут участвовать в таких сделках, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Ранее во вторник Банк России опубликовал проект указания, согласно которому неквалифицированные инвесторы смогут приобретать в РФ цифровые финансовые активы и цифровые права на общую сумму 600 тысяч рублей в течение одного года. При этом стоимость ЦФА и цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, определяется исходя из стоимости их приобретения по договору купли-продажи. Планируется, что данное указание вступит в силу с 1 января 2021 года.

"Порог в 600 тысяч рублей неожиданно велик, это в полтора раза больше, чем порог вычета по индивидуальному инвестиционному счету. Купить цифровые активы в таком объеме может всего несколько процентов населения", — считает Поярков.

"Тем не менее, высокий лимит — это очень правильное решение. Регулятор пытается не противопоставлять себя очевидным трендам рынка, а развиваться вместе с ними", — добавил он.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.