МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение 12 миллиардов долларов развивающимся странам для покупки вакцины против COVID-19, а также тестов и медикаментов для его лечения, сообщается в релизе банка.

"Совет директоров Всемирного банка сегодня одобрил пакет в размере 12 миллиардов долларов для развивающихся стран, чтобы (они могли) оплатить покупку и распространение вакцин, тестов и лечения от COVID-19 для своих граждан", — говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что эти средства будут выделены из пакета чрезвычайной помощи в 160 миллиардов долларов на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса.

В апреле сообщалось, что Всемирный банк предоставит 160 миллиардов долларов в течение 15 месяцев на борьбу с последствиями COVID-19.