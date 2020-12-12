ООН, 12 дек – ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности.

В субботу проходит онлайн-саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата. Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается. Эксперт предсказал России трудности при реализации Парижского соглашения

Гутерреш заявил, что обязательства, данные странами при заключении Парижского климатического соглашения, не исполняются. По его словам, концентрация диоксида углерода достигла рекордного уровня, температура на Земле сегодня на 1,2 градуса выше, чем до промышленной революции. "Если мы не сменим курс, то в этом столетии мы можем столкнуться с катастрофическим потеплением — более чем на три градуса", — заявил генсек ООН.

"Именно поэтому сегодня я призываю всех мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность", — подчеркнул он.

По его словам, около 38 стран уже сделали этот шаг, признав экстренность ситуации. "Я настоятельно призываю всех остальных последовать этому примеру", — указал Гутерреш.

Генсек ООН также призвал страны назначить цену за загрязнение углеродом, постепенно прекратить финансирование сектора ископаемых энергоносителей и положить конец его субсидированию. Коме того, он попросил прекратить строительство новых угольных электростанций, начать облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей. Гутерреш считает необходимым сделать обязательным раскрытие информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата, и включить цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные стратегии и решения. Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Это первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все большую долю в энергопоставках должны получать возобновляемые источники энергии.