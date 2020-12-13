МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Переговоры о Зоне свободной торговли (ЗСТ) между Турцией и Украиной продолжаются с 2011 года, уже более 10 лет. Диалог между сторонами то приобретает активную фазу, то заходит в тупик. Украина и Турция обсудили создание зоны свободной торговли

Киев надеется, что соглашение поможет увеличить общий объем торговли между странами вдвое, до 10 млрд долларов в год. В 2019 году он составил чуть менее 5 млрд долларов, в этом ожидается прирост лишь на 2-3%. Турции тоже выгодна такая торговая сделка, но видя, в каком плачевном состоянии находится экономика Украины, Анкара пытается давить на потенциального партнёра путем повышения тарифных пошлин на различные товары. Однако и Киев не готов смириться с невыгодными условиями ради политических очков.

В августе Турция увеличила размер пошлин на некоторые импортируемые товары, включая табак, алкоголь и автомобили. Эта вызвало беспокойство Украины — Зеленский даже было позвонил Эрдогану и попросил исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины.

В ответ Эрдоган пообещал немедленно поручить проработать вопрос с соответствующими ведомствами Турции, однако решить проблему все равно не удалось. Принцип недискриминации, закрепленный в соглашениях ВТО, гласит, что Турция обязана предоставлять равный доступ к рынку всем государствам-членам организации. Исключение из этого правила — наличие таможенного союза или зоны свободной торговли

Спустя месяц, в сентябре, правительство Украины заявило о начале нового этапа переговоров с турецкой стороной и намерении в скором времени наконец-то подписать документ о ЗСТ. 1 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество. Рабочие группы по вопросам государственно-частного партнерства стан вновь начали прорабатывать возможные ходы. Украина намерена вдвое увеличить товарооборот с Турцией

Опрошенные "Прайм" эксперты рассказали, что все-таки является препятствием для принятия окончательного решения по сделке и когда, наконец этот процесс завершится.

КОМПРОМИССА НЕ БУДЕТ

Украине все труднее найти экономическую помощь на Западе. Экономика страны очень зависит от МВФ — денег, в общем-то, брать больше негде. По официальным данным Госказначейства, дефицит госбюджета — более 3,5 миллиарда долларов.

Неразрешенность политической проблемы Востока Украины также продолжает отпугивать потенциальных партнеров и инвесторов. В этой ситуации затягивание подписания объективно на руку Анкаре, считает независимый консультант, эксперт по Турции РСМД Тимур Ахметов.

Он связано с выторговываем более выгодных условий для себя. "Главное препятствие для подписания – неразрешенность проблемы квот на сельскохозяйственную продукцию украинского агропрома. Турция не хочет ставить под удар собственные фермерские хозяйства, да и возможный рост импорта украинской продукции может и далее усугубить ситуацию в торговом балансе Турции", — объясняет эксперт.

"Турки нацелены развивать свой агропромышленный комплекс. На лицо прямая конкуренция, которая, в частности, вылилась в дополнительные пошлины для украинской кондитерской продукции в августе этого года", — отмечет экономист Евгений Марченко.​

Возможно, Турция и расширит импорт сельскохозяйственную продукции из Украины, но взамен потребует расширить высокотехнологичный экспорт, добавляет доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев.

Турция заинтересована в еще большем открытии украинского рынка сбыта для своих промышленных товаров, то есть товаров с высокой добавленной стоимостью.

"В нынешней ситуации, когда логистика из Китая осложнена высокими ставками фрахта и нехваткой порожнего контейнерного оборудования в китайских портах, турецкая продукция весьма конкурентоспособна для украинского рынка и готова занять эту нишу", — поясняет Марченко.

Условия сейчас диктует Турция и Украина их может только постараться смягчить. "Страна имеет антидемпинговые, компенсационные и защитные инструменты, но применять их она должна аккуратно и в рамках ВТО", — отмечет Алиев.

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Для каждой сторон, соглашение в нынешнем виде представляет собой как возможность, так и угрозу для экономических интересов, но определенно, что политическая воля для достижения согласия есть, уверены эксперты.

По мнению Ахметова, наиболее перспективным направлением развития экономических отношений можно рассматривать сотрудничество Турции и Украины по энергетическим проектам, подключения Украины к международным инициативам, инвестиции в энергетическую инфраструктуры и рынок страны, с учетом его дальнейшей либерализации.

В дальнейших переговорах ключевым фактором могут стать вопросы финансирования, так как на новый транш МВФ Украине рассчитывать не приходится, считает Марченко. В конце ноября Киев признал, что фонд не рассматривает возможность предоставления Украине экстренной помощи. Из согласованной программы поддержки на 5 млрд долларов страна получила лишь 2,1 млрд, остальное фонд пока придерживает, и до конца года траншей не ожидается. В МВФ рассказали, получит ли Украина новый кредит

Помешать довести переговоры до конца может давление и отказ от уступок той или иной стороны. При этом Алиев отмечает, что потенциал терпения у Турции куда больше, чем у Украины, которой нужны политические очки.

И даже если сторонам в следующем году удастся наконец договориться о ЗСТ, быстрого прорыва в развитии торговых и экономических отношений между странами не стоит ждать. Кризис в экономике Украины настолько серьезный, что и выход из него будет нелегким, резюмировали эксперты.