МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Федеральные земли и правительство ФРГ достигли предварительных договоренностей о введении более жесткого карантина во всей Германии не позднее 16 декабря, сообщает издание Business Insider. В Германии могут ужесточить ограничительные меры перед Рождеством

Окончательное решение об ужесточении карантинных мер должно быть принято властями в воскресенье.

По информации издания, правительство хотело бы начать более жесткий карантин на день раньше, но федеральные земли не считают это возможным. Предполагается, что меры будут действовать до 10 января, вопрос об их продлении будет обсуждаться 4 января.

Правительство и главы земель пока не достигли соглашения о том, стоит ли закрывать школы и детские сады. Предварительно, стороны договорились, что занятия в школах до 10 января будут проходить дистанционно. Однако правительство выступает за закрытие детских садов, но федеральные земли хотят, чтобы они оставались открытыми, сообщает издание.

Ранее федеральные и региональные власти Германии договорились о продлении ограниченного карантина до 10 января. Магазины, школы и детские сады могут продолжить работу, закрыты рестораны, бары, культурные и развлекательные учреждения. Социальные контакты ограничены, гражданам разрешено встречаться группами не более 10 человек, однако в некоторых федеральных землях уже сократили это число до пяти.

Как писал таблоид Bild в понедельник, правительство ФРГ рассматривает возможность введения более жесткого локдауна с 27 декабря — после католического Рождества. В частности, по данным издания, планируется закрытие магазинов, кроме супермаркетов.

Во вторник еженедельник Spiegel сообщил, что немецкая Академия наук Leopoldina обратилась к властям с призывом ужесточить ограничение социальных контактов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Речь идет о "быстром и жестком ужесточении локдауна", цитирует издание заявление академиков. В частности, речь идет о закрытии школ с 14 декабря, переводе граждан на работу дома, полном прекращении "групповых занятий спортом и в области культуры".

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