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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201213/832571140.html
Стало известно, сколько компаний в России повысят зарплату сотрудникам
Экономика
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Практически треть российских работодателей намерены в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в... ПРАЙМ, 13.12.2020
работа, зарплата, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Практически треть российских работодателей намерены в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей", — говорится в отчете по итогам опроса более 1,5 тысячи респондентов.
Также 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.
В топ планов российских компаний на 2021 год вошло и открытие новых направлений деятельности — это отметили 35% опрошенных (множественный выбор). При этом четверть участников исследования уточнили, что их компания сосредоточится на одном направлении бизнеса.
Активное обучение сотрудников планируют 23% респондентов, 19% компаний увеличат бюджет на рекламу и маркетинг, 15% введут новую систему премирования сотрудников, а 9% — расширят список нематериальных бонусов.
В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что пока не планируют изменений на 2021 год.
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