ТОКИО, 13 дек – ПРАЙМ. Правительство Японии намерено пересмотреть свою цель по снижению выбросов парниковых газов к 2030 году, чтобы достичь поставленную ранее задачу сокращения выбросов до нуля к 2050 году, заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга в ходе прошедшей накануне онлайн конференции, посвященной пятилетию Парижского соглашения по климату. ВВП Японии за 2019 финансовый год впервые за пять лет показал спад

"Что касается усилий Японии (по сокращению выбросов – ред.) к 2030 году, то мы намерены продолжить обсуждения на основании нашей новой цели и представить ее на Конференции ООН по изменению климата (пройдет в ноябре 2021 года — ред.)", — цитирует агентство Киодо слова японского премьера.

Согласно изначальному соглашению от 2015 года, Япония ставила своей целью сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 26% от уровня 2013 года. Какой будет новая цель, Суга пока не уточнял.

Ранее в декабре министерство окружающей среды Японии заявило, что страна снизила выбросы парниковых газов в 2019 финансовом году (1 апреля 2019 – 31 марта 2020 года) до рекордно низкого уровня — 1,213 миллиарда тонн. Это на 34 миллиона, или 2,7%, меньше, чем в предыдущем году. Сокращение показателя наблюдается шестой год подряд и стало рекордным. Тем не менее, эксперты ведомства подчеркнули, что для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году предпринимаемых в настоящее время мер может быть недостаточно и необходимы изменения в образе жизни и внедрение инновационных технологий.

В связи с этим ранее в декабре Суга объявил о намерении создать фонд в размере двух триллионов иен (около 19,2 миллиарда долларов) с целью инвестирования в технологии, которые будут способствовать поставленным целям по снижению выбросов. Кроме этого, в японских СМИ появилась информация о том, что министерство экономики, промышленности и торговли страны проводит согласование вопроса по исключению к середине 2030-х годов из продажи новых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Это первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все большую долю в энергопоставках должны получать возобновляемые источники энергии.

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