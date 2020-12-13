МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Власти ФРГ в условиях COVID договорились ужесточить ограничительные меры с 16 декабря до 10 января, закрываются магазины, запрещена продажа алкоголя в публичных местах, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы договорились, что распоряжения регионов (об ужесточении мер) будут действовать до 10 января. В отношении ограничения контактов допускаются встречи не более 5 человек, представляющих два домохозяйства. Исключения будут только для 24-26 декабря, но не для Нового года", — заявила она на пресс-конференции по итогам конференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Власти ФРГ прокомментировали призывы США заморозить "Северный поток 2"

По ее словам, с 16 декабря закрываются магазины розничной торговли, "кроме продуктовых и других, реализующих товары повседневного пользования". Кроме того, на новогодние дни запрещается продажа пиротехники, МВД выпустит соответствующее распоряжение. Не будут работать и парикмахерские.

"Работодатели призываются к тому, чтобы обеспечить возможность удаленной работы", — заявила Меркель.

Также запрещается употребление блюд и других продуктов у заведений, которые их реализуют. Эта мера уточняет уже действующее правило, согласно которому общепит может работать только на доставку и самовывоз. В результате на традиционных рождественских рынках, где продают глинтвейн, сладости и различные блюда, люди продолжали собираться, что является нарушением действующих правил ограничения контактов.