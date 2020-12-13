2020-12-13T14:38:06+03:00
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Путин потребовал незамедлительно решить вопрос с ценами на продукты
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Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабмина решить вопрос с ценами на продукты питания со следующей недели. "Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе... ПРАЙМ, 13.12.2020
цены на продовольствие, путин, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабмина решить вопрос с ценами на продукты питания со следующей недели.
"Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", — сказал Путин на совещании с кабмином, запись была показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он подчеркнул, что власти должны думать о том, чем питаются другие люди.
"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", — добавил президент.