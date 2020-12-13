ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабмина решить вопрос с ценами на продукты питания со следующей недели. Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты питания

"Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", — сказал Путин на совещании с кабмином, запись была показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он подчеркнул, что власти должны думать о том, чем питаются другие люди.

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", — добавил президент.