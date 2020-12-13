МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза лишь в ограниченной степени влияют на экономику Германии, следует из отчета минэкономики ФРГ, который попал в распоряжение агентства dpa. Nord Stream 2 AG объявил о возобновлении укладки "Северного потока 2"

Ранее экономический институт в Мюнхене IFO представил исследование, в котором были проанализированы последствия санкций ЕС и США, а также встречных мер, принятых РФ, для экономики Германии и Европы. В исследовании указывалось, что отмена санкций ЕС против России имела бы наибольший экономический эффект для немецких компаний, прежде всего на востоке ФРГ, что связано с "интенсивностью торговых связей" между Восточной Германией и Россией. Таким образом, снятие санкций "могло бы внести вклад в выравнивание Востока с экономически более сильным Западом", считают авторы исследования. В частности, в Саксонии более 60% опрошенных предприятий, связанных с продажами, оказались затронуты санкциями.

Отчет, выдержки из которого приводит немецкое агентство, подготовлен министерством экономики ФРГ для комитета бундестага по экономике.

"Влияние экономического развития в России и связанного с ним сокращения экспорта на германскую экономику в целом остается ограниченным", — говорится в документе, согласно которому санкции ЕС "не были причиной снижения объема торговли с Россией". Лавров рассказал о планах по снижению негативных эффектов от санкций

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Ранее Евросоюз решил продлить экономические санкции против России