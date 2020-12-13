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Собянин рассказал об ограничениях на новогодние праздники
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Власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Мы не ограничиваем ни встречи, ни... ПРАЙМ, 13.12.2020
собянин, москва, новый год, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем", — заявил мэр в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Также он считает, что смысла ограничивать продажу алкоголя нет.
"В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом", — добавил Собянин, отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.