МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Власти Москвы рассказали о бесплатных парковках в новогодние праздники

"Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем", — заявил мэр в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

Также он считает, что смысла ограничивать продажу алкоголя нет.

"В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом", — добавил Собянин, отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.