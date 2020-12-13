ВАШИНГТОН, 13 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на одобренный ранее конгрессом 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то, что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето. Nord Stream 2 AG объявил о возобновлении укладки "Северного потока 2"

"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!" – написал Трамп в воскресенье в Twitter.

Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

Трамп ранее грозил наложить вето на законопроект, в котором его не устраивают некоторые конкретные положения. Однако при таком уровне поддержки в сенате и ранее палате представителей — более двух третей — документ преодолеет вето президента.

в числе прочего, Трампа не устраивает "зашитое" в текст законопроекта намерение конгресса поменять названия военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Сторонники этой меры говорят, что она поможет бороться с расизмом, противники — что это ненужное сведение счетов с историей США. Экономисты ожидают "невиданных санкций" против России при Байдене

Также Трамп требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют. Эти меры имеют отношение не к обороне, а к личным счетам Трампа и соцсетей. Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления Трампа как дезинформацию или спорный контент. Трамп обвиняет соцсети в цензуре и попытках влиять на политику. Если соцсети и СМИ признают юридически ответственными за контент, это нарушит сложившуюся в США традицию и де-факто может предельно затруднить работу масс-медиа. Конгресс не поддерживает Трампа в его стремлении ввести подобную ответственность.