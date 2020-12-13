ЛОНДОН, 13 дек — ПРАЙМ. Переговоры Британии и ЕС по торговому соглашению будут продолжены, стороны будут искать возможность компромисса до последнего, говорится в совместном заявлении премьера Британии и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Власти призвали магазины Британии запасти еду на случай Brexit без сделки

Ранее стороны договорились принять решение о будущем торговой сделки 13 декабря. После консультаций групп переговорщиков Джонсон и фон дер Ляйен провели в воскресенье телефонный разговор, на котором договорились о продолжении переговорного процесса. Лидеры уже обсуждали торговое соглашение по телефону 7 декабря, после чего Джонсон лично ездил на переговоры в Брюссель, но компромисса найдено не было.

"Разговор был полезным, мы обсудили главные неразрешенные противоречия… Несмотря на усталость от почти уже год продолжавшихся переговоров, несмотря на то, что пройдены все дедлайны, мы считаем, что было бы ответственным дать (переговорам — ред.) дополнительное время. Мы дали распоряжение нашим переговорным группам продолжить переговоры и определить, может ли быть достигнута договоренность на этой финальной стадии (завершающегося переходного периода — ред.)", — говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера. Эксперты считают Brexit без сделки серьезной угрозой для торговли

Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют уже несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия намерена сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа пытается добиться сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. Срок, в который должно быть согласовано торговое соглашение, уже просрочен. Для вступления в действие с января 2021 года документ должен быть ратифицирован, следовательно, у переговорщиков остается все меньше времени для поиска компромиссов.

На переговорах по торговому соглашению британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и требует изменить тональность, ЕС не отказывается от собственной позиции.

Ранее директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер рассказал РИА Новости, что вероятность заключения соглашения в установленные сроки крайне мала, и стороны могут "разойтись" без сделки. Ключевыми сферами, в которых сохраняются разногласиями между Лондоном и Брюсселем, де Рюйтер назвал рыболовство, трудовое законодательство, вопросы господдержки и экологические стандарты. Исследователи рассказали, на ком сильнее всего отразится Brexit

Он отметил, что голландцы, французы, испанцы и датчане имеют такие же сильные, как и в Британии, морские традиции и едва ли согласятся на заключение соглашения, которое не предусматривало бы свободного доступа для их рыболовецких судов в британские воды.

Если договориться не получится, Британия и ЕС восстановят полный таможенный и пограничный контроль, что в первые месяцы 2021 года чревато коллапсом на границах и перебоями с поставками товаров.

Согласно прогнозу британского правительства, выход без сделки приведет к снижению ВВП Британии на 7,6% через 15 лет, с соглашением о свободной торговле — на 4,9%.