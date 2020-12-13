МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Названы самые популярные способы кибермошенничества в пандемию

Отмечается, что масштаб взлома настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялось собрание Совета национальной безопасности США.

"Правительство США осведомлено об этих сообщениях, и мы принимаем все необходимые меры для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", — заявил агентству представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот.

В разведсообществе США опасаются, что хакеры, совершившие атаки, могли использовать аналогичный способ для взлома других правительственных учреждений, заявили агентству источники.