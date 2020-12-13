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https://1prime.ru/state_regulation/20201213/832573151.html
СМИ: хакеры похитили данные минфина США
Экономика
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https://россиясегодня.рф
Группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям... ПРАЙМ, 13.12.2020
минфин, хакерская атака, кибербезопасность, сша, новости, технологии, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что масштаб взлома настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялось собрание Совета национальной безопасности США.
"Правительство США осведомлено об этих сообщениях, и мы принимаем все необходимые меры для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", — заявил агентству представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот.
В разведсообществе США опасаются, что хакеры, совершившие атаки, могли использовать аналогичный способ для взлома других правительственных учреждений, заявили агентству источники.