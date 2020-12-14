МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Жители Люксембурга оказались европейскими лидерами по наименьшей доле расходов на еду в семейном бюджете, больше всех на продукты питания уходит у жителей Казахстана, Россия занимает 31-е место в рейтинге, свидетельствует исследование РИА Новости по доле расходов на еду, досуг и вредные привычки. Эксперт рассказал, как сэкономить на новогоднем столе

СЕМЕЙНЫЕ БЮДЖЕТЫ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Траты на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей расходов семейного бюджета в большей части европейских стран. При этом, отмечают эксперты, доля расходов на еду в общем объеме расходов значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.

По статистике, в странах с благополучной экономической ситуацией и высоким уровнем доходов населения расходы на питание относительно других затрат невелики и составляют зачастую не более 15% от общих семейных расходов. Остальные средства жители таких стран тратят на развлечения, путешествия, образование, посещение кафе и ресторанов, товары для дома, технику и другие товары и услуги.

Другая ситуация наблюдается в менее благополучных с экономической точки зрения странах. Уровень благосостояния жителей таких государств не позволяет расходовать существенные суммы на второстепенные, по сравнению с продуктами, товары и услуги. Жители здесь вынуждены тратить на покупку еды значительную часть своих средств, вплоть до половины всех потребительских расходов семьи.

О существенных различиях доли расходов на продукты питания в структуре семейных бюджетов государств Европы свидетельствует рейтинг, подготовленный экспертами РИА Новости. Для большей наглядности повседневной жизни европейских жителей в рейтинге приведены также данные о доле их расходов на табачные изделия и алкогольные напитки, на посещение ресторанов, кафе и отелей, а также на досуг и культуру. Рейтинг был составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы.

ОТ ЛЮКСЕМБУРГА ДО КАЗАХСТАНА

Первое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны тратят на покупку продуктов питания только 8,4% своих расходов. Далее располагаются Нидерланды и Великобритания с 10,6% расходов. Также менее 12% расходов направляют на еду жители Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии. В целом, отмечают эксперты, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны. Большинство россиян увеличили траты на еду в текущем году

Самая существенная доля расходов на продукты питания в потребительских расходах — у жителей стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан, жители здесь тратят на еду самую большую долю семейного бюджета из всех стран, представленных в рейтинге, – 49,4%.

Более 40% расходов приходится на продукты питания также у жителей Украины и Молдавии.

Россия находится в нижней части рейтинга, разделив с Черногорией 30 и 31 место. По итогам 2019 года жители России тратили на еду 29,7% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 0,5 процентных пункта.

При этом в разных регионах России доля затрат на продукты питания в структуре потребительских расходов существенно варьируется. По итогам 2019 года разброс выглядит следующим образом: от 59,8% в Республике Ингушетия до 21% в Москве.

Кроме названной Ингушетии наиболее существенная доля расходов на еду у жителей Дагестана (49,3%) и Севастополя (47%). Всего же более 40% своих расходов тратят на еду жители 10 субъектов РФ.

Наименьшую долю в потребительских расходах расходы на продукты питания составляют в Москве (21%), Ханты-Мансийском автономном округе–Югре (24,3%) и в Татарстане (24,5%).

В большой степени доля затрат на продукты питания в разрезе регионов зависит от благосостояния жителей, но, как отмечают аналитики, важное значение имеют также уровень цен на продукты, исторически сложившиеся традиции быта в том или ином субъекте РФ.

РАСХОДЫ НА ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И ОБЩЕПИТ

Эксперты РИА Новости также проанализировали долю расходов на вредные привычки, а именно — какую часть своего бюджета жители европейских стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия. Сбербанк: россияне стали меньше экономить на еде

Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Германия, Португалия, Кипр и Испания. В этих странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,7% от своих потребительских расходов. Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,8%).

Россия располагается в третьей десятке рейтинга, занимая вместе с Чехией и Словакией 26-28 места. В семейном бюджете россиян траты на алкогольную продукцию и табак составляют 3%.

Доля затрат семейного бюджета на отели, рестораны и кафе также некоторым образом свидетельствует об уровне жизни в той или иной стране, поясняют эксперты: как правило, чем выше этот показатель, тем благополучнее условия жизни. Однако определенное влияние на расходы жителей стран на питание вне дома оказывают и исторические привычки населения.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Греции – 11,1%. На втором месте – Швейцария с 11,0%, немногим менее 10% расходов приходится на эту статью у жителей Испании. Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,5%. Близкие значения имеют Сербия, Литва и Северная Македония.

Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели у жителей соседних Румынии и Молдавии: 2,1% и 2,6% соответственно. Менее 3% расходов семейного бюджета уходит на эти цели также у граждан Казахстана, Белоруссии и Хорватии.

РАСХОДЫ НА ДОСУГ И КУЛЬТУРУ

Эксперты также проанализировали показатели доли расходов семейных бюджетов европейцев на досуг и культуру. Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны — Швеция (18,7%), Великобритания (13,1%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду. Две трети россиян тратят больше половины бюджета на еду

Самую низкую долю в 1,7% имеют жители Казахстана. Также менее 3% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Северной Македонии (1,8%), Украине (2%) и в Молдавии (2,8%).

Россия по доле расходов на досуг и культуру находится в верхней части списка европейских государств со значением в 8,4%.

Как прогнозируют аналитики, в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса можно ожидать изменения структуры потребительских расходов. Затраты на путешествия, развлечения, кафе и рестораны из-за введенных коронавирусных ограничений, а также падения доходов населения снизятся. Соответственно, можно ожидать роста доли расходов на продукты питания — как в России, так и в других государствах.

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