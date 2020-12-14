МОСКВА, 14 дек – ПРАЙМ. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также людей, имеющих ряд хронических болезней, больше не является обязательным в Подмосковье, мера приобрела рекомендательный характер, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва, опубликованного на сайте областного правительства. В Москве начинается запись на вакцинацию от COVID еще для ряда категорий

Обязательный режим самоизоляции для лиц пожилого возраста действовал в Подмосковье со 2 ноября.

"В абзаце первом пункта 5.1 (об обязательной самоизоляции для пожилых старше 65 лет и людей с хроническими болезнями – ред.) слова "Обязать граждан" заменить словами "Рекомендовать гражданам", слово "граждан" заменить словом "гражданам", — говорится в постановлении.

Согласно документу, социальные карты указанной категории граждан останутся заблокированными до 12 января. Также запрет на пользование проездными продлили для студентов вузов и колледжей региона, они продолжат обучение в дистанционном формате.

В постановлении отмечается, что увеселительные мероприятия в кафе, барах, организациях общепита, а также в любых других помещениях до 20 декабря будут запрещены с 11 вечера до 6 утра, а не с полуночи до 8 утра, как это было установлено ранее.

В воскресенье в Московской области выявили 1444 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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