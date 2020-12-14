МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ.    В том случае, если заморозку цен на продукты продлят в 2021 году, то эти товары могут исчезнуть из продажи. Об этом написало информационное агентство URA.RU со ссылкой на мнение экономиста, финансового аналитика Виталия Калугина.

Покупательница в торговом зале логистического и торгового центра "МЕТРО Кэш энд Керри" в Ростове-на-Дону

Эксперты рассказали, почему нельзя помешать сговору ритейлеров

"Товары, на которые заморозят цены, могут исчезнуть из продажи, если заморозку продлят более, чем на три месяца", — сказал Калугин. Эксперт объяснил, что это произойдет из-за отказов поставщиков сотрудничать с ритейлерами. Калугин считает, что на прилавках магазинов останутся только некачественные товары. "Заморозка цен может привести к дефициту товаров", — подвел итог Калугин.

Главный экономист фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что замораживать цены на продукты не нужно. Он отметил, что "гораздо эффективнее выдать продовольственные карточки бедным россиянам". Миронов добавил, что к заморозке цен привели ошибки экономических ведомств России.

Ранее сообщалось, что стоимость сахара и подсолнечного масла могут заморозить на три месяца: с 1 января по 1 апреля 2021 года.