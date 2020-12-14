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2020
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Названы продукты, которые могут исчезнуть с прилавков из-за заморозки цен
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В том случае, если заморозку цен на продукты продлят в 2021 году, то эти товары могут исчезнуть из продажи. Об этом написало информационное агентство URA.RU со ссылкой на мнение... ПРАЙМ, 14.12.2020
цены, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В том случае, если заморозку цен на продукты продлят в 2021 году, то эти товары могут исчезнуть из продажи. Об этом написало информационное агентство URA.RU со ссылкой на мнение экономиста, финансового аналитика Виталия Калугина.
"Товары, на которые заморозят цены, могут исчезнуть из продажи, если заморозку продлят более, чем на три месяца", — сказал Калугин. Эксперт объяснил, что это произойдет из-за отказов поставщиков сотрудничать с ритейлерами. Калугин считает, что на прилавках магазинов останутся только некачественные товары. "Заморозка цен может привести к дефициту товаров", — подвел итог Калугин.
Главный экономист фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что замораживать цены на продукты не нужно. Он отметил, что "гораздо эффективнее выдать продовольственные карточки бедным россиянам". Миронов добавил, что к заморозке цен привели ошибки экономических ведомств России.
Ранее сообщалось, что стоимость сахара и подсолнечного масла могут заморозить на три месяца: с 1 января по 1 апреля 2021 года.