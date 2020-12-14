МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 декабря составил 18,632 триллиона рублей против 18,21 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России.

Таким образом, за ноябрь показатель вырос на 2,32%, или на 422,4 миллиарда рублей. Денежная база России в узком определении снизилась за неделю на 0,1%

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (12,918 триллиона рублей на 1 декабря). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,819 триллиона рублей), обязательные резервы (699 миллиардов рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,594 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (602,6 миллиарда рублей).