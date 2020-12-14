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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201214/832575652.html
Денежная база России в широком определении за ноябрь выросла на 2,3%
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Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 декабря составил 18,632 триллиона рублей против 18,21 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России. Таким... ПРАЙМ, 14.12.2020
денежная база, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 декабря составил 18,632 триллиона рублей против 18,21 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России.
Таким образом, за ноябрь показатель вырос на 2,32%, или на 422,4 миллиарда рублей.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (12,918 триллиона рублей на 1 декабря). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,819 триллиона рублей), обязательные резервы (699 миллиардов рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,594 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (602,6 миллиарда рублей).