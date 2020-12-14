МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Кабмин должен изложить набор инструментов для стабилизации цен на продукты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала правительство все-таки должно изложить набор того инструментария, который оно предлагает для регулировки цен. Давайте дождемся этого. И потом, конечно, правительство объяснит те меры, которые оно принимает", — сказал Песков журналистам. Власти рассказали, как будут следить за ценами на базовые продукты

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".