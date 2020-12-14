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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201214/832576711.html
В Кремле рассказали о мерах кабмина для стабилизации цен на продукты
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Кабмин должен изложить набор инструментов для стабилизации цен на продукты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сначала правительство все-таки должно изложить... ПРАЙМ, 14.12.2020
цены на продукты, правительство, кремль, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Кабмин должен изложить набор инструментов для стабилизации цен на продукты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сначала правительство все-таки должно изложить набор того инструментария, который оно предлагает для регулировки цен. Давайте дождемся этого. И потом, конечно, правительство объяснит те меры, которые оно принимает", — сказал Песков журналистам.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".