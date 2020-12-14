МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в октябре вырос на 2,1% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 3,8%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 2%, а в годовом — снизился на 4,4%.

Кроме того, Евростат пересмотрел динамику промпроизводства в еврозоне за сентябрь: по новым оценкам, в месячном исчислении оно выросло на 0,1%, а в годовом — сократилось на 6,3%. Ранее агентство сообщало о снижении на 0,4% в месячном выражении и спаде на 6,8% в годовом.

В ЕС объем промышленного производства в октябре вырос на 1,9%, а в годовом — снизился на 3,1%. В Кремле считают, что Европа пострадает от санкций больше, чем Россия

При этом производство товаров длительного пользования в октябре в еврозоне выросло на 1,5%, в ЕС — на 1,3% по сравнению с сентябрем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне не изменился, в ЕС — снизился на 0,4%. Производство в топливно-энергетическом секторе еврозоны в октябре в месячном выражении выросло на 1,8%, в ЕС — на 1,2%. Объем производства промежуточных товаров и в еврозоне, и в ЕС вырос на 2,1%.

Самый серьезный рост промпроизводства в октябре к сентябрю был отмечен в Бельгии (+6,9%), Германии (+3,4%) и Словении (+3,1%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Дании (-5,8%), Греции (-3%) и Литве (-1,7%).