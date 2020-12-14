ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США.

Санкции вводятся за сотрудничество Анкары с российским "Рособоронэкспортом" "по приобретению ракетно-зенитных комплексов С-400", говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.

По замечанию госсекретаря, "США ясно и многократно на самом высоком уровне давали понять Турции, что приобретение систем С-400 может поставить под угрозу безопасность американских военных технологий, персонала и стать существенным финансированием российского оборонного сектора, а также дать России доступ к военным силам Турции и оборонной сфере". "Тем не менее, несмотря на наличие интегрируемых с системами НАТО альтернатив, Турция приняла решение о приобретении и тестировании С-400", — указал Помпео, напомнив, что по этой причине США приостановили участие Турции в глобальном партнерстве по F-35.

Ранее лидеры ЕС также согласовали решение о расширении действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю также поручено работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье и разработать к марту 2021 года доклад по отношениям с Турцией.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что расстроен санкциями США и ЕС против Турции, страна ждет не санкций, а выполнения обещаний.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.