ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. ФРС США ожидает прочный рост ВВП во второй половине 2021 года, заявил глава американского центробанка Джером Пауэлл.

"Мои ожидания — и думаю, что такие ожидания есть у многих, — что во второй половине 2021 году экономика будет демонстрировать хорошие результаты, люди вернутся к работе, бизнесы будут открываться", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

"Вопрос в последующих четырех-пяти месяцах", — добавил он. Рубль перешел к снижению после решения ФРС по ставке

"Мы уже можем видеть свет в конце туннеля… Мы должны продолжать поддержку экономики на протяжении определенного времени, поскольку, как мы ожидаем, экономика будет расти вполне здоровыми темпами ко второй половине следующего года, но потребуется значительное время, прежде чем мы вернемся к условиям на рынке труда, которые были у нас в начале этого года", — сказал Пауэлл.

ФРС США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом спрогнозировав сохранение ставки на этом уровне до 2023 года включительно. ФРС также снизила прогноз безработицы в США в 2020 году с 7,6% до 6,7%. Улучшен и прогноз безработицы в 2021 году с 5,5% до 5,0%.

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