ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Тед Круз надеется, что новые санкции против проекта "Северный поток 2" скоро вступят в силу.

Ранее сенат США одобрил военный бюджет, на который грозил наложить вето президент Дональд Трамп. В частности, 740-миллиардный законопроект предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России. Возражения Трампа относительно бюджета не имеют отношения к санкциям против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

"Российский МИД занимается дезинформацией (о том, что проект будет завершен — ред.). Мы смогли объединить демократов и республиканцев в сенате и в палате представителей и ввели санкции в декабре прошлого года. Строительство газопровода было остановлено за несколько минут после подписания санкций. И вторая волна санкций скоро будет подписана, потому что уже прошла одобрение обеих палат конгресса, и мы продолжим оказывать давление на этот проект", — сказал Круз, выступая в Атлантическом совете. ФРС ожидает прочный рост ВВП во второй половине следующего года

По его словам, вторая волна санкций нацелена на операции по строительству газопровода, также затрагивает страховые компании и процесс сертификации.

"Им будет необходима сертификация третьими сторонами. Но вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. И это определенный сигнал всем международным инвесторам. Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не будет пущен газ", — добавил сенатор.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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