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Путин рассказал о строительстве заводов для производства вакцины от COVID
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Президент рассказал о строительстве новых заводов для наращивания мощностей по производству вакцины. Также Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса "хорошая",... ПРАЙМ, 17.12.2020
российская вакцина, путин, производство, новости, экономика, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент рассказал о строительстве новых заводов для наращивания мощностей по производству вакцины.
Также Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса "хорошая", но для ее производства не хватает "железа" — производства. Необходимы заводы и оборудование.