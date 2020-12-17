МОСКВА, 17 дек —  ПРАЙМ. Президент рассказал о строительстве новых заводов для наращивания мощностей по производству вакцины.

Также Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса "хорошая", но для ее производства не хватает "железа" — производства. Необходимы заводы и оборудование. 