2020-12-17T13:19:09+03:00
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Урожай зерна в России в 2020 году может составить 134 миллиона тонн
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Урожай зерна в России может составить 134 миллиона тонн — больше, чем прогнозирует Минсельхоз РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "За последние шесть лет у нас рекордные... ПРАЙМ, 17.12.2020
урожай зерна, пресс-конференция президента россии, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Урожай зерна в России может составить 134 миллиона тонн — больше, чем прогнозирует Минсельхоз РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
"За последние шесть лет у нас рекордные урожаи, и в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, побольше может быть", — сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Минсельхоз РФ прогнозировал, что урожай зерна в России в 2020 году составит более 131 миллиона тонн.
Сбор пшеницы ожидался в объеме не менее 82 миллионов. Таким образом, урожаи зерна и пшеницы могут стать вторыми по величине в российской истории после рекордного 2017 года. По данным Росстата, в 2019 году валовый сбор зерна в РФ составил 121,2 миллиона тонн, урожай пшеницы — 74,453 миллиона тонн.
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