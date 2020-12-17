МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Урожай зерна в России может составить 134 миллиона тонн — больше, чем прогнозирует Минсельхоз РФ, сообщил президент России Владимир Путин.

"За последние шесть лет у нас рекордные урожаи, и в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, побольше может быть", — сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Минсельхоз РФ прогнозировал, что урожай зерна в России в 2020 году составит более 131 миллиона тонн. Путин рассказал о мерах поддержки российской экономики

Сбор пшеницы ожидался в объеме не менее 82 миллионов. Таким образом, урожаи зерна и пшеницы могут стать вторыми по величине в российской истории после рекордного 2017 года. По данным Росстата, в 2019 году валовый сбор зерна в РФ составил 121,2 миллиона тонн, урожай пшеницы — 74,453 миллиона тонн.

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