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https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832610587.html
Путин оценил расходов на прямую поддержку россиян в пандемию
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Президент Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что РФ направила на прямую поддержку россиян в пандемию 838 миллиардов рублей. ПРАЙМ, 17.12.2020
антикризисная программа, расходы, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что РФ направила на прямую поддержку россиян в пандемию 838 миллиардов рублей.