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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832612431.html
Путин высказался об индексации пенсий работающим пенсионерам на 6,4%
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Индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна, власти РФ думают о возможности индексации и работающим пенсионерам, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной... ПРАЙМ, 17.12.2020
россия, пенсии, пенсии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна, власти РФ думают о возможности индексации и работающим пенсионерам, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
"Условие простое — это бюджетная обеспеченность… В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — сказал Путин, отвечая на вопрос об условиях возврата индексации пенсий работающим пенсионерам.
Президент напомнил, что на следующий год предусмотрена индексация пенсий неработающих пенсионеров выше инфляции. "Инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, может быть 4 с небольшим, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделали все для того, чтобы это обеспечить. А по направлению, о котором Вы сказали, — конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают, это точно", — добавил Путин.