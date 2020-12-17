МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна, власти РФ думают о возможности индексации и работающим пенсионерам, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Условие простое — это бюджетная обеспеченность… В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — сказал Путин, отвечая на вопрос об условиях возврата индексации пенсий работающим пенсионерам.

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Президент напомнил, что на следующий год предусмотрена индексация пенсий неработающих пенсионеров выше инфляции. "Инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, может быть 4 с небольшим, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделали все для того, чтобы это обеспечить. А по направлению, о котором Вы сказали, — конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают, это точно", — добавил Путин.