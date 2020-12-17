МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Индексация пенсий на фоне пандемии крайне важна, власти РФ думают о возможности индексации и работающим пенсионерам, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Условие простое — это бюджетная обеспеченность… В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — сказал Путин, отвечая на вопрос об условиях возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Пандемия ударила по накопительной пенсии россиян

Президент напомнил, что на следующий год предусмотрена индексация пенсий неработающих пенсионеров выше инфляции. "Инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, может быть 4 с небольшим, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделали все для того, чтобы это обеспечить. А по направлению, о котором Вы сказали, — конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают, это точно", — добавил Путин.