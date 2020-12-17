МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Новый российский самолет Ил-114-300 представляет собой совершенно новую модификацию машины, ее первый полет — большое событие, заявил президент России Владимир Путин.

"Значит, по автопрому — у нас программы все развиваются. Вы наверное обратили внимание, вот позавчера МС-21 с нашими двигателями, отечественными ПД-14, подняты в воздух. Это практически уже серийный образец, почти. Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием", — сказал он во время ежегодной пресс-конференции. Путин сделал прогноз по COVID

"И вчера подняли еще Ил-114, новая, новая совершенно машина, практически новой модификации. Тоже большое событие. Поздравляю", — добавил он.

Первый полет самолета МС-21, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, состоялся 15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода, филиала корпорации "Иркут".

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 в среду совершил свой первый полет. Завершение испытаний и сертификация самолета ожидаются в 2022 году, а начало его серийных поставок — с 2023 года.

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