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https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832613609.html
Путин сообщил, что власти думают о дополнительной поддержке самозанятых
Экономика
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Российские власти мониторят ситуацию в экономике и готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы мониторим... ПРАЙМ, 17.12.2020
самозанятые, путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российские власти мониторят ситуацию в экономике и готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. И конечно, если необходимость такая будет — а она, конечно, наверное, возникнет, — будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых", — сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.