МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российские власти мониторят ситуацию в экономике и готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. И конечно, если необходимость такая будет — а она, конечно, наверное, возникнет, — будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых", — сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.