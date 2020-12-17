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https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832613992.html
Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 декабря, увеличилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели —... ПРАЙМ, 17.12.2020
безработица, сша, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 декабря, увеличилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 885 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения показателя — на 53 тысячи заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 800 тысяч. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 862 тысяч с 853 тысяч.