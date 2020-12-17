МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 декабря, увеличилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 885 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения показателя — на 53 тысячи заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 800 тысяч. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 862 тысяч с 853 тысяч.