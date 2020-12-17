МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Введение локдауна в России из-за распространения новой коронавирусной инфекции не понадобится, если граждане будут соблюдать предписания санитарных врачей, заявил президент Владимир Путин.

"Не планируется, я вам сразу это могу сказать. Необходимости такой нет. Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла "на полку", что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем, исходим из того, что при том количестве специализированных коек, которые у нас есть, при наращивании производства лекарственных препаратов, надеюсь, что все-таки негативы, о которых было сказано, будут устраняться", — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции. В Кремле не видят необходимости вводить локдаун из-за COVID

"Мы за этим будем следить повнимательней, чтобы люди получали нужные лекарственные препараты, чтобы их вовремя госпитализировали, когда необходимости в этом возникает", — добавил он.

Президент подчеркнул, что в случае выполнения всего вышеперечисленного локдаун вводить не будут.

"Если мы будем так делать, если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно", — сказал Путин.

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