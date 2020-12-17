МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Специалисты центра имени Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител, сообщил президент России Владимир Путин.

"У нас ведь тоже есть один из вариантов — это создать такую, как специалисты говорят, "лайт-вакцину" Гамалеевскую. Делать одну только прививку, она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов. Это тоже вариант", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов после итоговой пресс-конференции.

"Мы можем делать это самостоятельно, можем делать это вместе с партнерами. Здесь много вариантов", — добавил он.

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