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В центре Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" от коронавируса
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Специалисты центра имени Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител, сообщил президент России Владимир Путин. "У нас ведь тоже... ПРАЙМ, 17.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Специалисты центра имени Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас ведь тоже есть один из вариантов — это создать такую, как специалисты говорят, "лайт-вакцину" Гамалеевскую. Делать одну только прививку, она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов. Это тоже вариант", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов после итоговой пресс-конференции.
"Мы можем делать это самостоятельно, можем делать это вместе с партнерами. Здесь много вариантов", — добавил он.
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