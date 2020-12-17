МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Евросоюз ввел в действие третий по счету санкционный список, в который попали 29 белорусских чиновников и семь юрлиц по обвинениям союза в фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста, решение было опубликовано в четверг в официальном журнале ЕС.

Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся: ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis, а в числе попавших под новые санкции физлиц — глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, а также бывший глава минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак. Евросоюз подготовил третий санкционный список по Белоруссии

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Евросоюз последовательно подготовил санкционные списки, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко.