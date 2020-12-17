МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Предновогодние выплаты затронут 12 миллионов детей, на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Путин подписал указ о выплате семьям, имеющим детей до семи лет

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей.

"Выплаты затронут 12 миллионов детей, на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей", — сказал парламентарий.

Ранее сенатор заявил РИА Новости, что средств в бюджете на выплаты детям достаточно, все будет осуществляться через ПФР, система уже налажена.