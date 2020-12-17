2020-12-17T17:58:39+03:00
2020-12-17T17:58:39+03:00
2020-12-17T17:58:39+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832615108.html
Предновогодние выплаты затронут 12 миллионов детей
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Предновогодние выплаты затронут 12 миллионов детей, на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда... ПРАЙМ, 17.12.2020
выплаты, путин, россия, новости, экономика, общество , макроэкономика
https://1prime.ru/images/83222/16/832221699.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/16/832221699.jpg
https://1prime.ru/images/83222/16/832221698.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/16/832221698.jpg
https://1prime.ru/images/83222/16/832221697.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/16/832221697.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20201217/832614494.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Предновогодние выплаты затронут 12 миллионов детей, на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей.
"Выплаты затронут 12 миллионов детей, на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей", — сказал парламентарий.
Ранее сенатор заявил РИА Новости, что средств в бюджете на выплаты детям достаточно, все будет осуществляться через ПФР, система уже налажена.