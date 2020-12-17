МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Центр городских компетенций АСИ (ЦГК АСИ) оценил влияние креативных индустрий на экономику России на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Было выявлено, что совокупный вклад креативных индустрий только региональных центров в экономику РФ составляет не менее 4,19%, а непосредственно в экономике самих городов может колебаться от менее 1% до 18% валового регионального продукта.

Среди значимых для России примеров развития национальной креативной экономики — Япония. Самая масштабная площадка японской креативной экономики в России — фестиваль современной японской культуры J-Fest. В этом году он проходил онлайн с 15 ноября по 5 декабря, программа насчитывала 138 единиц контента — от традиционной культуры до боевых искусств, кино и моды.

Основатель фонда Шодиева предприниматель Фаттах Шодиев сказал по поводу проведения фестиваля J-Fest: "ЮНЕСКО разработала страновой индекс на XXI век — "Good Countries". В разделе вклада в мировую культуру там стоят "Экспорт креативных продуктов" и "экспорт креативных услуг". А это не то же, что классическая культура. Россия — страна "большой" культуры, классической, ценимой во всем мире. Но Япония, например, показывает нам, что классику можно трансформировать в игровые форматы, что традиционные ремесла могут становиться современными брендами. Мы бы хотели, чтобы опыт Японии по развитию национальных креативных индустрий пригодился в России".

Фонд Шодиева продвигает японский опыт развития креативной экономики в России свыше 10 лет. Сам Шодиев удостоен в уходящем году государственных наград и России, и Японии за укрепление российско-японских культурных отношений.

На сегодняшний день в креативных индустриях России задействовано почти 748 тысяч организаций. Их ежегодная выручка в среднем составляет свыше 10,7 трлн рублей, что составляет 4,21% от суммарной выручки всех организаций страны. В креативных индустриях заняты почти 5% от числа сотрудников всех российских предприятий.

К креативным относят более 30 различных видов деятельности, основанных на интеллектуальной деятельности и авторском праве, таких как дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама и другие. Для российской экономики это пока новый сектор, но его потенциал авторы исследования оценивают, как высокий. Сейчас в ряде регионов приняты и реализуются или рассматриваются решения по развертыванию системных мер поддержки и продвижения продуктов и услуг местных креативных индустрий.