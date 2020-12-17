МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор обеспокоен фактом обнаружения опасного заболевания — бурой монилиозной гнили во фруктах, поставляемых в Россию из Боснии и Герцеговины, сообщается на сайте ведомства.

"Россельхознадзор обеспокоен складывающейся фитосанитарной обстановкой на территории Боснии и Герцеговины в связи с выявлениями в поставляемой в Россию продукции карантинного для стран ЕАЭС объекта — бурой монилиозной гнили. Роскачество рассказало об опасных токсинах в овощах и фруктах

Опасное заболевание было обнаружено при проведении карантинного фитосанитарного контроля экспортируемых в Россию партий груш в 4 случаях", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в целях сохранения фитосанитарной безопасности территории России Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений.

Также ведомство проведет с Управлением по карантину и защите растений министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины переговоры для обсуждения сложившейся ситуации.

Бурая монилиозная гниль — опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в европейских странах, которое отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. Мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для людей, считают эксперты

Пораженные плоды сгнивают за несколько дней, опадают или остаются висеть прикрепленными к ветвям. Плоды засыхают и мумифицируются, что является характерным признаком заболевания. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются.

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