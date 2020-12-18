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Годовая дефляция в Японии в ноябре ожидаемо составила 0,9%
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Потребительские цены в Японии в ноябре снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства... ПРАЙМ, 18.12.2020
дефляция, япония, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в ноябре снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с ожиданиями опрошенных агентством Рейтер аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в стране понизились на 0,4%, как и в октябре.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в ноябре уменьшились в годовом выражении на 0,9%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в ноябре сократились на 0,1%.