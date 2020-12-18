МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в ноябре снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

Показатель совпал с ожиданиями опрошенных агентством Рейтер аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в стране понизились на 0,4%, как и в октябре.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в ноябре уменьшились в годовом выражении на 0,9%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в ноябре сократились на 0,1%.