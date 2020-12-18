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Аналитики ждут снижения индекса делового климата в Германии в декабре
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Индекс делового климата в Германии в декабре снизился до 90 пунктов с показателя ноября в 90,7 пункта, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер. Соответствующие данные... ПРАЙМ, 18.12.2020
деловой климат, прогноз, германия, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в декабре снизился до 90 пунктов с показателя ноября в 90,7 пункта, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
Соответствующие данные опубликует исследовательский институт IFO в пятницу, 18 декабря, в 12.00 мск.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.