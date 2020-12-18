МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в декабре снизился до 90 пунктов с показателя ноября в 90,7 пункта, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер. В Германии оценили эффект от антироссийских санкций

Соответствующие данные опубликует исследовательский институт IFO в пятницу, 18 декабря, в 12.00 мск.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.