МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое в начале декабря возобновило строительство газопровода "Северный поток 2", сменило собственника, пишет газета РБК. "Фортуна" прибыла на место строительства "Северного потока 2"

"Как следует из обновленной записи в Российском международном реестре судов, владельцем судна теперь является ООО "КВТ-Рус", — пишет издание.

Согласно данным ЕГРЮЛ, "КВТ-Рус" — московское предприятие, зарегистрированное в 2011 году. В качестве основного вида деятельности указано "предоставление услуг по перевозкам", при этом соответствующая запись в реестре появилась за день до возобновления строительства газопровода — 10 декабря.

Ранее судном владело ООО "Универсальная транспортная группа". Компания, в свою очередь, купила трубоукладчика у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года, отмечает газета.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось — силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".