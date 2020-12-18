МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россияне потратили на украшение дома и создание новогоднего настроения в преддверии праздников в среднем около 5,8 тысячи рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Стало известно, сколько стоит нарядить елку и украсить дом

Исследование основано на данных сервиса о заказах с 1 ноября по 15 декабря 2020 года. Для исследования эксперты использовали данные о средних чеках в категориях новогодних товаров и составили такой праздничный набор: искусственная ель, елочные игрушки и наконечник на елку, новогодний декор (гирлянды, наклейки и другие товары).

"В среднем на украшение дома и создание новогоднего настроения россияне тратили около 5,8 тысячи рублей. Как отмечают эксперты маркетплейса, в этом году спрос на новогодние товары особенно высок — в середине декабря россияне сделали примерно на 150% заказов новогодних товаров больше, чем в середине декабря прошлого года", — говорится в исследовании. По мнению экспертов сервиса, из-за эпидемиологической ситуации многие будут отмечать Новый год дома, поэтому уделяют больше внимания созданию праздничной атмосферы.

Выяснилось, что в среднем россияне заказывали искусственные ели за 3470 рублей и в основном выбирали дерево размером 1,5 метра. "На ёлочные украшения клиенты маркетплейса в среднем тратили около 1050 рублей. Чаще всего они отдавали предпочтение большим наборам (до 24 игрушек) и в основном красного цвета. В таком же цвете россияне выбирали и наконечник на ёлку", — уточняется в исследовании. В Великом Устюге рассказали, чего россияне просят у Деда Мороза

На новогодний декор россияне тратили около 1275 рублей. Чаще всего клиенты сервиса украшали дом гирляндой в виде шторы и 20-метровой нити с разноцветными лампочками. Также они покупали новогодние наклейки на стены и двери, отмечают аналитики.

В целом, спрос на новогодние товары на маркетплейсе начал расти с начала ноября и достиг пика 13 декабря — за две недели (с 29 ноября по 13 декабря) количество заказов новогодних товаров выросло почти на 120%. Чаще всего россияне покупали товары из категории "Новогодний декор", также популярностью пользовались искусственные ели и ёлочные украшения.