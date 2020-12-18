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Песков высказался о данных Росстата по росту цен
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В Кремле обращают внимание на данные Росстата и социологов по росту цен в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе большой ежегодной пресс-конференции... ПРАЙМ, 18.12.2020
рост цен, дмитрий песков, новости, экономика, бизнес, потребрынок, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В Кремле обращают внимание на данные Росстата и социологов по росту цен в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо. По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров он привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, доходили ли до Путина данные социологов о росте цен и связаны ли с ними реакция президента эту проблему.
"Данные Росстата и социологов — на них обращают внимание. И само правительство следит за этими процессами. Единственное, что, может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний цены, которые имеют место", — сказал Песков.
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