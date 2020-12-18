Россия разрешит ввоз яблок трех азербайджанских предприятий
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок, произведенных на трех азербайджанских предприятиях, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что такое решение принято на основании представленной агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики информации об усилении карантинного фитосанитарного контроля в отношении выращиваемых яблок, а также результатов проведенного фитосанитарного мониторинга и инспекции территорий возделывания.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.
Во вторник Россельхознадзор сообщал, что разрешил с 16 декабря ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана. С 17 декабря ведомство разрешает ввоз в Россию томатов еще с четырех предприятий Азербайджана.
https://1prime.ru/state_regulation/20201218/832625820.html