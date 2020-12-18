МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок, произведенных на трех азербайджанских предприятиях, сообщается на сайте ведомства.

Эксперты считают, что в России смогут заместить томаты из Азербайджана

Отмечается, что такое решение принято на основании представленной агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики информации об усилении карантинного фитосанитарного контроля в отношении выращиваемых яблок, а также результатов проведенного фитосанитарного мониторинга и инспекции территорий возделывания.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.

Во вторник Россельхознадзор сообщал, что разрешил с 16 декабря ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана. С 17 декабря ведомство разрешает ввоз в Россию томатов еще с четырех предприятий Азербайджана.