МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в ноябре не изменились восьмой месяц подряд, и на 1 декабря 2020 года они по-прежнему составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

При этом, стоимость золота в резервах за ноябрь снизилась на 3,6% — до 133,67 миллиарда долларов на 1 декабря 2020 года с 138,657 миллиарда долларов на 1 ноября. Доля золота в международных резервах также несколько сократилась до 22,94% с 23,79%.

Банк России 30 марта сообщил, что приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указал регулятор.

В течение первого квартала 2020 года регулятор закупил в золотовалютные резервы 27,982 тонны монетарного золота.

Банк России в течение 2019 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).