МИНСК, 18 дек — ПРАЙМ. Белоруссия подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза, предпримет адекватные действия по защите прав и интересов своих граждан и юрлиц, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Евросоюз 17 декабря ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. Оппозиция Белоруссии инициирует санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.

"Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно. Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие", — говорится в заявлении пресс-секретаря.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко

Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они (протесты) переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.

Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента.

Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.

Анатолий Глаз считает, что инициаторы санкций ЕС против Белоруссии должны понести ответственность за конкретный нанесенный Минску ущерб, в том числе экономический.

"Чем не угодил Евросоюзу белорусский IT-сектор, также непонятно. Но понятно другое: инициаторы подобных решений должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический. Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться. Мы постараемся сделать так, чтобы не было как в прошлый раз – решения признали незаконными, но ответственных не нашли", — говорится в заявлении.

Ранее ЕС ввел в действие третий пакет санкций против Белоруссии