МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Потенциальные штрафы для иностранных корпораций Google и Facebook за отказ удалить противоправную информацию могут составить более миллиарда рублей, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в пятницу первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил РИА Новости, что комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект о штрафах для соцсетей с учетом поправки, согласно которой размер штрафа будет зависеть от оборота компании и может достигать 10% годовой выручки. Власти 38 штатов США подали антимонопольный иск против Google

"Десять процентов для российских представительств иностранных платформ, которые платят "налог на Google", — эта сумма может достигать миллиарда рублей", — оценил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков полагает, что потенциальные штрафы для Google и Facebook "могут составлять десятки миллиардов рублей".

"Понятно, почему сейчас эти инициативы появились, действительно, российский законодатель активно ищет управу на иностранные сервисы… Штрафы в размере оборотных выручек для нерезидентов на практике достаточно сложно применимы, однако могут быть фактором в спорах. Капиталисты любят не только свободу, но и деньги, и им будет проще удалить спорный контент, чем связываться с законодателями и исполнительной властью", — добавил он.

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