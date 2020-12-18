МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В России за 11 месяцев 2020 года сдано 64,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете Росстата.

Как указывается в нем, данные приведены с учетом домов на участках для ведения садоводства. Без их учета в России введено 60 миллионов "квадратов" в жилых домах за тот же период, что на 4,6% меньше прошлогоднего показателя.

В ноябре, с домами на участках для ведения садоводства, построено 9,4 миллиона "квадратов", что на 19,1% больше, чем год назад. Без их учета — 8 миллионов "квадратов", прирост к ноябрю прошлого года — 2,9%.

По данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" в России, в январе – ноябре 2020 года составил 8,2 триллиона рублей (минус 0,3% к аналогичному периоду 2019 года).

В ноябре объем строительных работ составил 904,4 миллиарда рублей, что сопоставимо с тем же месяцем прошлого года.

"В январе-ноябре 2020 года возведено 6,9 тысячи многоквартирных домов. Населением построено 254,9 тысячи жилых домов, из них 44,8 тысячи — на земельных участках для ведения садоводства. Всего построено 838,6 тысячи новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства — 793,8 тысячи)", — добавляется в отчете.

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