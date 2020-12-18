МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Безработица в России в ноябре 2020 года снизилась до 6,1% после двух месяцев на отметке 6,3%, свидетельствуют данные Росстата.

В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%, в августе — 6,4%, в сентябре и октябре — 6,3% (число безработных в октябре снизилось на 83 тысячи человек по сравнению с сентябрем). Путин назвал безработицу ключевым вызовом России и миру

"В ноябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в оперативном докладе ведомства.

В ноябре зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 3,1 миллиона человек, в том числе 1,4 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат сообщил о росте задолженности по зарплатам

Общая численность безработных в ноябре снизилась до 4,616 миллиона человек с 4,694 миллиона человек в октябре (снижение на 78 тысяч, или на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем; рост на 31,6% к ноябрю 2019 года).

В то же время количество официально зарегистрированных безработных за месяц сократилось на 337 тысяч человек, или на 9,7%, а по сравнению с ноябрем прошлого года — выросло в 4,7 раза (с 664 тысячи человек).

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в ноябре 2020 года составила 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны (в октябре — 75 миллионов человек).

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

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