МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в РФ в октябре замедлился до 0,5% в годовом выражении с 2,2% в сентябре, говорится в докладе Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Депутаты обсудят возможность повышения зарплат педагогам

По сравнению с сентябрем текущего года реальные зарплаты в РФ в октябре снизились на 0,2%. В январе-октябре они выросли на 2,4% в годовом выражении.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2020 года составила 49 539 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 4,5% (в январе-октябре 2020 года — на 5,6%)", — говорится также в документе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 0,2%. В январе-октябре начисленная заработная плата выросла на 5,6% год к году.

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