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Реальные зарплаты в России в октябре выросли в годовом выражении
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Рост реальных зарплат в РФ в октябре замедлился до 0,5% в годовом выражении с 2,2% в сентябре, говорится в докладе Росстата. Реальная заработная плата — средняя начисленная... ПРАЙМ, 18.12.2020
реальные зарплаты, росстат, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в РФ в октябре замедлился до 0,5% в годовом выражении с 2,2% в сентябре, говорится в докладе Росстата.
Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По сравнению с сентябрем текущего года реальные зарплаты в РФ в октябре снизились на 0,2%. В январе-октябре они выросли на 2,4% в годовом выражении.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2020 года составила 49 539 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 4,5% (в январе-октябре 2020 года — на 5,6%)", — говорится также в документе.
По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 0,2%. В январе-октябре начисленная заработная плата выросла на 5,6% год к году.
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