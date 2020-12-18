МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. РФ по итогам января-ноября нарастила производство необработанных, полуобработанных или в виде порошка платины и металлов платиновой группы (МПГ) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 8,4%, производство серебра — снизилось на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в ноябре относительно ноября 2019 года производство МПГ подскочило на 71,8%, а серебра — выросло на 5,9%. Но относительно предыдущего месяца — октября 2020 года — производство МПГ сократилось на 8,2%, а серебра — на 1%. Производство в ноябре: рывок на фоне второй волны

Ранее также сообщалось, что в январе-ноябре российское производство необработанного или полуобработанного золота или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 4,3%.

Только в ноябре 2020 года относительно ноября 2019 года производство золота сократилось на 4,7%, а относительно октября 2020 года — на 19,8%.

Росстат не приводит абсолютных показателей добычи и производства драгоценных металлов.

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