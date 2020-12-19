ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Международный валютный фонд одобрил программу реформ Египта и выделил стране 1,67 миллиарда долларов в рамках 12-месячного соглашения о кредитовании.

Заместитель директора-распорядителя МВФ Антуанетт Сайех заявила, что Египет остается одной из стран, которая сохранила позитивные темпы роста на фоне коронавируса.

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