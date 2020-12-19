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https://1prime.ru/state_regulation/20201219/832631140.html
МВФ выделит Египту $1,67 миллиарда на реализацию программы реформ
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Международный валютный фонд одобрил программу реформ Египта и выделил стране 1,67 миллиарда долларов в рамках 12-месячного соглашения о кредитовании. Заместитель... ПРАЙМ, 19.12.2020
мвф, египет, новости, мировая экономика, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Международный валютный фонд одобрил программу реформ Египта и выделил стране 1,67 миллиарда долларов в рамках 12-месячного соглашения о кредитовании.
Заместитель директора-распорядителя МВФ Антуанетт Сайех заявила, что Египет остается одной из стран, которая сохранила позитивные темпы роста на фоне коронавируса.
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